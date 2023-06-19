Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda Türk hoca ile çalışmak istemesinin arkasında Jorge Jesus'un, "Fenerbahçe, zaten son yıllarda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'na bu kadar yakın olmamıştı." ifadeleri yer alıyor. Bu sözleri doğru bulmayan Koç, camiayı yakından tanıyan ve kulübün genetiğini bilen Türk bir hocayla çalışma kararı aldı.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu Jorge Jesus ile yollar ayrılırken, Başkan Ali Koç yeni sezonda Türk hoca ile çalışacaklarını açıkladı. Koç'un bu kararının arkasındaki neden ortaya çıktı.

"SEZONU KUPAYLA KAPATMAK BAŞARI OLUR" SÖZÜ SONUNU GETİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arasının Jorge Jesus ile oldukça iyi olduğunu biliniyordu. Ancak Portekizli hocanın sezonun sonuna yaklaşıldığında kurduğu bir cümle sonunu getirdi. Jesus'un, "Fenerbahçe, zaten son yıllarda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'na bu kadar yakın olmamıştı. Son ana kadar mücadelemizi vereceğiz, sezonu kupayla kapatmak başarı olur." ifadelerini kullanması, Koç'un yerli hoca kararı almasında büyük etken oldu.

TÜRK HOCADA KARAR KILDI

Jorge Jesus'un camianın genlerini kavrayamadığını düşünen Ali Koç, Fenerbahçe'nin içini çok iyi bilen bir yerli hocayla çalışma kararı aldı. Koç'un yeni sezonda tercihi Avrupa'da ün kazanmış bir hoca yerine ligi ve Fenerbahçe'yi iyi tanıyan bir Türk teknik direktör olacak.