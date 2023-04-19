Jesus'tan bomba Arda hamlesi! Fenerbahçe taraftarının Alex özlemi Başakşehir maçında bitiyor

Arda Güler, Başakşehir maçında tıpkı idolü Alex de Souza'nın yıllarca oynadığı gibi ikinci forvet rolünde görev alacak. Böylece ceza sahası çevresinde topla daha fazla buluşacak genç yıldız, gole daha yakın olacak. Asıl pozisyonuna geri dönecek olan futbolcu, Fenerbahçe taraftarının Alex'ten sonra bu pozisyonda izlemeyi en çok istediği isimdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi Arda Güler'i yeni bir rolde deniyor. Portekizli hoca, Alex de Souza'yı Fenerbahçe efsanesi yapan ikinci forvet pozisyonunda Arda Güler'i oynatacak.

ARDA ASIL GÖREV YERİNE GERİ DÖNÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Arda Güler, Başakşehir karşılaşmasında sağ kanatta değil, Valencia'nın arkasında ikinci forvet rolünde oynayacak. Asıl pozisyonuna geri dönecek olan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe taraftarının Alex de Souza'dan sonra bu pozisyonda en çok görmek istediği isimdi.

ARDA'NIN KARNESİ

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.