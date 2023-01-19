Jesus biletini kesti, geldiği gibi gidiyor! Sözleşmesi her an feshedilebilir

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tarafından hazırlanan raporda, 3 futbolcunun ismi dikkat çekiyor. Gustavo Henrique ve Miha Zajc'ın başı çektiği listeye Ezgjan Alioski de dahil oldu. Makedon sol bekin kiralık sözleşmesi her an feshedilebilir.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'de 3 futbolcunun biletini kesti. Gustavo Henrique ve Miha Zajc'ın gidişine kesin gözüyle bakılırken listeye bir isim daha eklendi.

ALIOSKI LİSTEYE EKLENDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus tarafından hazırlanan raporda Gustavo Henrique ve Miha Zajc'ın isimleri başı çekiyordu. Bu listeye Makedon sol bek Ezgjan Alioski'nin ismi de eklendi.

ANLAŞMASI FESHEDİLEBİLİR

11 Süper Lig ve 8 Avrupa maçı oynayan, bir gol iki asist yapan Makedon futbolcu Sarı-lacivertlilerde beklenen katkıyı sunamadı. Al Ahli'den kiralanan 30 yaşındaki futbolcunun anlaşması her an feshedilebilir.