Jannik Sinner, Wimbledon'da Djokovic'i Yenerek Finale Yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinde Novak Djokovic'i yenen Jannik Sinner, finalde son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek erkekler yarı final müsabakasında, dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile 6'ncı basamakta yer alan Sırp sporcu Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde dirseğinden bir sakatlığı da bulunan 23 yaşındaki Sinner, kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Djokovic'i 1 saat 55 dakika süren mücadelede 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek finale yükseldi.

Daha önce Wimbledon'da şampiyonluk yaşayamayan İtalyan tenisçinin 2 Avustralya Açık ve 1 ABD Açık olmak üzere 3 grand slam zaferi bulunuyor.

Sinner, ilk kez Wimbledon'da finale çıkarken maç sırasında bacağından tıbbi destek de alan ve fiziksel olarak formda bir görüntü sergileyemeyen Djokovic, 25. grand slam zaferi için mücadele etme şansını kaybetti.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da tek erkekler finali, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.