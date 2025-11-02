Jannik Sinner, Paris Masters'ta Şampiyon Oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Paris Masters turnuvasının final maçında Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

ATP 1000 serisi organizasyonunun finalini, 6-4 ve 7-6'lık skorlarla 2-0 kazanan 24 yaşındaki tenisçi, dünya klasmanında yeniden 1 numaraya yükseldi.

Kariyerinin beşinci ATP Masters 1000 şampiyonluğunu kazanan Sinner, final maçının kolay geçmediğini belirterek, "Son derece mutluyum, son birkaç ay muhteşemdi. Bu sonucu görmek beni inanılmaz mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.