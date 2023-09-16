Jandarma, Madran Dağı'nda havadan trafik denetimi gerçekleştirdi

Jandarma ekipleri tarafından Çine-Karpuzlu karayolu Madran Dağı mevkiinde cayrokopter destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen faaliyetler aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Çine-Karpuzlu karayolu Madran Dağı mevkiinde Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen Cyrocopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde 97 araç kontrol edilirken, 2 araç ve sürücüsüne de bin 387 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan 1 araç da trafikten men edildi. Sürücülere ve araçlarda bulunan vatandaşlara emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan jandarma trafik ekipleri vatandaşların trafik ile ilgili sorularını da yanıtladı. - AYDIN