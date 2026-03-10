Haberler

Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba
Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, Liverpool maçının ardından bir gazetecinin sorduğu "Salah nerede?" sorusuna gülümseyerek yanıt verdi. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar Jakobs'un Salah'a adım dahi attırmadığını dile getirdi.

  • Ismail Jakobs, Galatasaray'ın Liverpool'u konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Muhammed Salah'a karşı üstünlük sağladı.
  • Ismail Jakobs, maç sonunda 'Salah nerede?' sorusuna imalı bir gülümsemeyle yanıt verdi.
  • Galatasaray taraftarları, Ismail Jakobs'un maç boyunca Salah'ı etkisiz hale getirdiğini belirten övgü dolu paylaşımlar yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da, Senegalli sol bek Ismail Jakobs sergilediği performansla geceye damga vurdu. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Muhammed Salah'a karşı adeta duvar olan Jakobs, maç sonu gelen bir soruya verdiği tepkiyle sosyal medyada viral oldu.

''SALAH NEREDE?'' SORUSUNA SADECE GÜLÜMSEDİ

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının "Salah nerede?" sorusuyla karşılaşan Jakobs, cevap vermek yerine imalı bir gülümsemeyle yanıt verdi. Jakobs'un bu özgüven dolu ve sempatik tavrı, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

TARAFTARDAN TAM NOT: ''CEBİNDEN ÇIKARIP GÖSTERSEYDİ''

Maç boyunca Salah'a adım dahi attırmayan, ikili mücadelelerde üstünlük kuran ve Liverpool'un sağ kanadını adeta kilitleyen Jakobs için sarı-kırmızılı taraftarlar övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Jakons için sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

  • "Jakobs bugün Salah'ı evine kadar takip etmiş olabilir!"
  • "Soruya cevap vermesine gerek yoktu, Salah hala Jakobs'un markajından kurtulmaya çalışıyor."
  • "Hızı ve fiziğiyle Salah'ı sahadan sildi."
  • ''Bu sorudan sonra keşke Salah'ı cebinden çıkarıp gösterseydi''
Cemre Yıldız
Haberler.com
500

