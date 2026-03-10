Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da, Senegalli sol bek Ismail Jakobs sergilediği performansla geceye damga vurdu. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Muhammed Salah'a karşı adeta duvar olan Jakobs, maç sonu gelen bir soruya verdiği tepkiyle sosyal medyada viral oldu.

''SALAH NEREDE?'' SORUSUNA SADECE GÜLÜMSEDİ

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının "Salah nerede?" sorusuyla karşılaşan Jakobs, cevap vermek yerine imalı bir gülümsemeyle yanıt verdi. Jakobs'un bu özgüven dolu ve sempatik tavrı, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

TARAFTARDAN TAM NOT: ''CEBİNDEN ÇIKARIP GÖSTERSEYDİ''

Maç boyunca Salah'a adım dahi attırmayan, ikili mücadelelerde üstünlük kuran ve Liverpool'un sağ kanadını adeta kilitleyen Jakobs için sarı-kırmızılı taraftarlar övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Jakons için sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: