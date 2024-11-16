Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış
Ünlü Youtuber Jake Paul ve efsanevi boksör Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı sonuçlandı. Kazanan taraf Jake Paul oldu. Maç sonrası ortaya çıkan bir görüntüde, Jake Paul'ün yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a dilini çıkararak tepki gösterdiği görüldü. Paul'un bu tepkisi binlerce etkileşim aldı.
Ünlü Youtuber Jake Paul ve tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı gerçekleşti. 8 raundun sonunda kazanan Jake Paul oldu.
YEDİĞİ YUMRUĞA DİLİNİ ÇIKARARAK TEPKİ GÖSTERMİŞ
Mücadeleden sonra ortaya çıkan bir görüntüde ise Jake Paul'ün yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a dilini çıkararak tepki gösterdiği görülüldü. Paul'un o anları binlerce etkileşim aldı.