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Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu

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Bütün dünyanın heyecanla beklediği tarihi maçta Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul'un dolaşıma giren bir videosu olay oldu. Maça sevgilisi ile birlikte gelen ve elinde bir sprey olduğu tahmin edilen Paul'un üzerine ne sıktığı büyük merak konusu oldu.

Dünyanın merakla beklediği eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul'un tarihi boks maçı sona erdi. Sekiz raund süren maçı 27 yaşındaki Jake Paul kazandı.

KIZ ARKADAŞIYLA GELDİ

Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte gelirken, Mike Tyson maça yalnız geldi. Jake Paul'un tarihi maça sprey olduğu tahmin edilen bir şeyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÜZERİNE NE SIKTI?

Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde kız arkadaşıyla maça gelen Paul'un elindeki spreye benzer şeyin ne olduğu ve neden üzerine sıktığı ise büyük merak konusu oldu.

Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

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