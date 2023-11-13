İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta İznikspor'a yeni bir tesis kazandırıyor

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznikspor için yeni bir tesis inşa etmek için çalışmalara başladı. Proje kapsamında İznikspor'un efsanesi Halil Uğurtay'ın adı verilen bir tesise yer verilecek. Tesiste yemekhane, dinlenme salonu, tv salonu, eğitim salonu, fitness ve sauna gibi alanlar bulunacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta İznik spor'a yeni bir tesis kazandırmak için kolları sıvadı.

İznik Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje ile İznik spor tarihinde ilk kez bir tesise kavuşacak. Tesise İznik spor'un efsanesi rahmetli Halil Uğurtay'ın adı verilecek.

İznikli gençlerin ve sporcuların kullanımı için içerisinde yemekhane, dinlenme salonu, tv salonu, eğitim salonu, fitness ve sauna bulunan proje 16 oda ve 32 yataklı olarak hazırlandı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "İznik spor'un ve genç sporcularımızın geleceğini teminat altına almak ve İznik'ten genç sporcular yetiştirmek için Üyecek mevkii Anadolu Lisesi arkasında bulunan belediyemize ait alana İznik spor'un efsanesi rahmetli Halil Uğurtay hocamızın adını vereceğimiz bir spor tesisi inşa edeceğiz.16 odalı ve içerisinde sosyal donatı alanları olacak olan tesisimiz ihale aşamasına getirdik. Şimdiden ilçemize ve İzniksporumuza hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA