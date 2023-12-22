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İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor'u mağlup etti

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor'u 69-65 mağlup etti. Maçın başantrenörleri ve skorlar da açıklandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 69-65 mağlup etti.

Hakemler: Yener Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Selena Gamze Öget Çerçi

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 14, Gergana Ivanova, Sierra Lashe Calhoun 5, Ayşe Cora 20, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 1, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız 7

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

OGM Ormanspor: Alesia Kaorie Sutton 24, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 6, Aleksandra Katanic 5, Damiris Dantas 9, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa, Michaela Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 7

Başantrenör: Hayrettin Necati Uysal

1. Periyot: 20-20

Devre: 35-38 (OGM Ormanspor lehine)

3. Periyot: 49-54 (OGM Ormanspor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muhammed Murat Ayşe Cora Kocaeli Basketbol Spor Güncel Haberler

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