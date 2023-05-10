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İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Final Serisinde

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Final Serisinde

Spor Haberleri

Süper Lig'e yükselmek için mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, final serisinin ilk maçında Alanya Belediyesi Antalya Güneşi ile karşı karşıya gelecek.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, final serisinin ilk maçında bugün Alanya Belediyesi Antalya Güneşi ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'e yükselmek için mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, final yolculuğuna Alanya Belediyesi Antalya Güneşi ile başlayacak. Beş maçtan oluşan final serisinin ilk maçında İzmit ekibi, saat 18: 00'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede rakibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA / Spor

Alanya Belediyesi basketbol Antalya Kocaeli Spor Haberler

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