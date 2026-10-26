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İzmirspor'un eski başkanı Cemal Dönmez 71 yaşında hayatını kaybetti

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İzmirspor'un eski başkanı Cemal Dönmez 71 yaşında hayatını kaybetti
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İzmirspor'un eski başkanı Cemal Dönmez (71), vefat etti. Kulüpte 1995-2013 yılları arasında 5 dönem başkanlık yapan ve takımı 1'inci Lig'e taşıyan Dönmez'in cenazesi bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedilecek.

İZMİR'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski başkanı Cemal Dönmez'in (71) vefat haberiyle sarsıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş dönem başkanlarımızdan Cemal Dönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm İzmirspor camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. İzmirspor'da 1995-2013 yılları arasında 5 dönem başkanlık yapan Dönmez takımı 1'inci Lig'e taşımıştı. Cemal Dönmez'in cenazesi bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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