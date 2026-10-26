İzmirspor'un eski başkanı Cemal Dönmez 71 yaşında hayatını kaybetti

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İZMİR'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski başkanı Cemal Dönmez'in (71) vefat haberiyle sarsıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş dönem başkanlarımızdan Cemal Dönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm İzmirspor camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. İzmirspor'da 1995-2013 yılları arasında 5 dönem başkanlık yapan Dönmez takımı 1'inci Lig'e taşımıştı. Cemal Dönmez'in cenazesi bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı