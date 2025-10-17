Haberler

İzmirspor Tesislerinde Yangın

İzmirspor Tesislerinde Yangın
İzmirspor'un Osman Kibar Tesisleri'nde çıkan yangında malzeme odası büyük hasar gördü. Yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden İzmir futbolunun köklü kulüplerinin İzmirspor'un tesislerinde yangın çıktı. Lacivert-beyazlılar, Osman Kibar Tesisleri'ndeki malzeme odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının söndürüldüğünü ancak odanın büyük hasar aldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün sabah 8 sularında İzmirspor Osman Kibar Tesisleri'mizde yaşanılan yangından tesisimiz malzeme odası büyük hasar görmüştür. Yangının çıkış sebebi İzmir İtfaiyesi tarafından hazırlanacak rapor ile belirlenecek olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. En büyük tesellimiz yaşanan elim olayda can kaybı veya yaralanma olmaması olup İzmirspor Kulübü olarak tüm camiamıza geçmiş olsun diyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
