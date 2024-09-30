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İzmirli Milli Cimnastikçi Ahmet Önder, Düğününde Zeybek Oynadı

İzmirli Milli Cimnastikçi Ahmet Önder, Düğününde Zeybek Oynadı
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Dünya ve Avrupa ikincisi milli cimnastikçi Ahmet Önder, Ritmik Cimnastik Antrenörü Ezgi Bozdemir ile hayatını birleştirdi. Düğün töreninde zeybek şov yapan Önder, sporcu arkadaşlarının önünde sahnede zeybek oynadı.

DÜNYA ve Avrupa ikincisi 28 yaşındaki İzmirli milli cimnastikçi Ahmet Önder, hayatını Ritmik Cimnastik Antrenörü Ezgi Bozdemir'le birleştirdi. Çiftin nikahı İstanbul Kadıköy'de kıyılırken, Ahmet Önder, düğün töreninde zeybek şov yaptı. Düğününde kendisi gibi milli cimnastikçi arkadaşlarının açtığı bayrağın önünde sahnede zeybek oynayan sporcu, zeybeğe attığı ters taklayla yeni bir yorum getirdi. Geçen yaz Paris 2024 Olimpiyatları'nda kariyerinde ikinci kez olimpiyatlarda mücadele eden Ahmet Önder, 2019 Dünya Şampiyonası'nda paralel barda, 2020, 2022 ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda takım ve bireysel toplamda gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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