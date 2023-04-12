İzmirli cimnastikçiler madalyayla başladı

ANTALYA'da ev sahipliği yaptığımız 2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, tamamı İzmirli sporculardan oluşan erkek millilerimiz takım halinde gümüş madalyayla başladı. Daha önce takım halinde 2020'de gümüş, 2022'de bronz madalya kazanan ay-yıldızlı ekibimiz üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmanın sevincini yaşadı. İzmirli Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in çalıştırdığı, kentte yetişen Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'den oluşan millilerimiz, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilip, 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yine gururumuz oldu.

Şampiyonada takım kategorisinde İtalya 249 bin 526 puanla altın madalya, Türkiye 248 bin 262 puanla gümüş madalya, İngiltere 246 bin 961 puanla bronz madalya elde etti. Erkeklerde takım halinde 2020'de Mersin'de düzenlenen şampiyonada ilk kez kürsüye çıkan, geçen yıl da Almanya'daki 35. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz kazanan Türkiye, ev sahibi olduğumuz şampiyonaya da madalyayla başladı. Cimnastikte ilk Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcumuz olan İbrahim Çolak'ın dizinden ameliyat olması nedeniyle katılamadığı şampiyonada Türkiye, erkeklerde bireysel kategorilerde de madalya kovalayacak.

2020 ve 2021'de paralel barda üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olan Ferhat Arıcan, yine paralel barda serisinde 15.100 puanla birinci olarak finale kaldı. 2022 Dünya Şampiyonası'nda halkada altın madalya kazanarak bu başarıyı elde eden ikinci sporcumuz olan, Avrupa Şampiyonası'nda 2021'de barfikste bronz, 2022'de halkada gümüş, genel toplamda bronz madalyayı boynuna takan Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil, genel tasnifte ikinci, halkada birinci olarak finallere adını yazdırdı. 2019 Dünya Şampiyonası'nda paralel barda, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda genel tasnifte bronz madalyayı boynuna takan Ahmet Önder de yine madalya kovalayacak.