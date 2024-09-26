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İzmir Spor Zirvesi 8 Ekim'de Gerçekleştirilecek

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZTO tarafından düzenlenen İzmir Spor Zirvesi, Türkiye'nin önde gelen sporcuları ve teknik direktörleri ile birlikte 8 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Zirve, spor planlaması ve dijital yenilikler üzerine odaklanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız sporcuları, teknik direktörleri ve spor dünyasından isimlerinin katılımıyla 8 Ekim Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir Spor Zirvesi" gerçekleştirilecek.

İZTO'daki organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in kent düzeyinde bir spor planlamasına ihtiyacı olduğunu, bunun bir an önce başlatılması gerektiğini söyledi.

Tugay, İzmir Spor Zirvesi'nin devamını mutlaka düzenleyeceklerini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin oldukça çok sayıda spor tesisi, potansiyeli ve çabası da var. Her biri birbirinden değerli kulübümüz var. Her türlü malzeme var, bu yemeği pişirmeyi bekliyor İzmir. Bu yemeği de bence bir kişinin değil de bütün İzmir'in pişirmesi, en başta kulüplerimiz sonra yerel yönetimlerimiz, diğer kurumlar ellerindeki imkanlarıyla katılmalılar bu çalışmaya." dedi.

Karşıyaka Stadı'nın yapımı konusunda bir soru üzerine Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin gücü, kuvveti yani sadece bu stadı değil, onun gibi 4-5 stadı yapma gücündedir. Bundan emin olabilirsiniz. Hiç zor bir şey değil. Bütün teknik sorunları aşarak, bazı teknik sorunlar var, stadın yapımını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Terim, Denizli ve Güneş zirvede yer alacak

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip İzmir'in mirasını gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için İzmir Spor Zirvesi'ni düzenlediklerini belirterek, "Bu zirve ile büyük bir potansiyelin harekete geçeceğini ve zirvemizin gelenekselleşerek kısa sürede de büyük hedeflere ulaşmasını sağlayacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Özgener, zirvede sporcu sağlığından performans analizlerine, dijitalleşmeden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede yenilikleri gündeme getireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu zirve alelade bir konferans olmayacak. Bu ilk yılımızda Paris Olimpiyatları'nda ve paralimpik oyunlarda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızla bir araya geleceğiz. Cimnastik gibi son yıllarda öne çıkan belirli dalları en yetkili isimlerle ve sporcularla birlikte irdeleyeceğiz. Kadınlarımızın spordaki yükselişini bu değişimi yaratanlardan dinleyeceğiz hep beraber. Zirvemizin son panelinde de daha önce hiçbir sahnede bir araya gelmemiş ülkemizin futbolda en deneyimli, efsane isimleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş, Şansal Büyüka moderatörlüğünde bir araya gelecek. Ülkemizin futbolunun ve sporunun bugününü ve geleceğini tartışacağız."

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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