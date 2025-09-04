Haberler

İzmir'in Kurtuluşu İçin Voleybol Takımları Bir Araya Geliyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, kadın voleybol takımları 'Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül' sloganıyla karma takımlarla sahaya çıkacak. Etkinlik İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda yapılacak ve seyircilere kapalı olacak.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Spor'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ü sporun birleştirici gücüyle kutlamak üzere Altınordu, Aras Spor, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka spor kulüpleri kadın voleybol takımları bir araya gelecek.

"Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül" sloganıyla gerçekleştirilecek olan özel etkinlikte, karma kadrolar İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda sahaya çıkacak.

Etkinlik, seyircilere kapalı olacak.

