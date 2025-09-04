İzmir'in Kurtuluşu İçin Voleybol Takımları Bir Araya Geliyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde kentteki kadın voleybol takımları, karma takımla sahaya çıkacak.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Spor'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ü sporun birleştirici gücüyle kutlamak üzere Altınordu, Aras Spor, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka spor kulüpleri kadın voleybol takımları bir araya gelecek.

"Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül" sloganıyla gerçekleştirilecek olan özel etkinlikte, karma kadrolar İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda sahaya çıkacak.

Etkinlik, seyircilere kapalı olacak.