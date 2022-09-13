İzmir haber! 470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı Spor Haberleri İzmir spor haberi... Yarışmacıların start almaları Şamandıradan dönüş alan yarışmacılar Yarışmacıların yelekenleri ile mücadelesi İZMİR - 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, Çeşme Ilıca Koyu'nda verilen startla başladı. Yarışmacıların start almaları Şamandıradan dönüş alan yarışmacılar Yarışmacıların yelekenleri ile mücadelesi İZMİR - 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, Çeşme Ilıca Koyu'nda verilen startla başladı. Şampiyonada 21 ülkeden 106 sporcu yarışıyor. Spor Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan Çeşme Spor Haberler

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