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İzmir haber! 470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

Spor Haberleri

İzmir spor haberi... Yarışmacıların start almaları Şamandıradan dönüş alan yarışmacılar Yarışmacıların yelekenleri ile mücadelesi İZMİR - 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, Çeşme Ilıca Koyu'nda verilen startla başladı.

Yarışmacıların start almaları

Şamandıradan dönüş alan yarışmacılar

Yarışmacıların yelekenleri ile mücadelesi

İZMİR - 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, Çeşme Ilıca Koyu'nda verilen startla başladı. Şampiyonada 21 ülkeden 106 sporcu yarışıyor.

Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan - Spor

Çeşme Spor Haberler

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