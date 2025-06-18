İzmir'de Süper Lig Yarışlarının İlk Günü Gerçekleşti

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 1. Kademe Yarışlarının ilk günü, 8 erkek, 8 kadın takımının katılımıyla İzmir'de yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadyumu'nda 2 gün sürecek organizasyonun ilk gününde kulüpler 10'ar disiplinde mücadele etti.

Hem kadınlarda hem de erkeklerde ENKA ilk günü zirvede tamamladı. Fenerbahçe ikinci olurken, üçüncü sırada kadınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde ise Galatasaray yer aldı.

Ayrıca, ENKA Spor Kulübü'nün sporcusu milli atleti Sıla Koloğlu, 11.54'lük derecesiyle kadınlar U23 100 metre Türkiye rekorunu kırdı. Koloğlu, 2021 yılında 11.55 ile Mizgin Ay'a ait Türkiye rekorunu ileriye taşıdı.

Kadınlarda ilk gün sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

1-ENKA Spor Kulübü 75 puan

2-Fenerbahçe Spor Kulübü 72 puan

3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 55 puan

4- Batman Petrol Spor Kulübü 48 puan

5- Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 33 puan

6- Beşiktaş Jimnastik Kulübü 33 puan

7- Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü 28 puan

8- Gaziantep Belediye Spor Kulübü 12 puan

Erkeklerde ilk gün sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- ENKA Spor Kulübü 71 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü 59 puan

3- Galatasaray Spor Kulübü, 53 puan

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 50 puan

5- Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü 50 puan

6- Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü 31 puan

7- Batman Petrol Spor Kulübü 30 puan

8- Jandarma Gücü Spor Kulübü 13 puan