Haberler

İzmir Çoruhlu FK'dan Bahis Soruşturması Açıklaması ve Teknik Direktörün Eşi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Çoruhlu FK, 6 futbolcusunun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklamada bulundu. Kulüp, süreç boyunca etik değerlere bağlı kalacaklarını belirtti. Ayrıca, teknik direktör Levent Eriş'in eşinin kalp krizi geçirdiği bildirildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, futbolcularla ilgili başlatılan bahis soruşturması ve 6 oyuncularının tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi sonrası açıklama yaptı. Kulüpten, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, 1024 profesyonel futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edildiği bildirilmiştir. Yapılan incelemelerde, bu futbolcular arasında 6 sporcunun kulübümüzün profesyonel sözleşmeli futbolcuları arasında yer aldığı görülmüştür. İzmir Çoruhlu FK olarak, her zaman etik değerlere, dürüstlüğe ve Türk futbolunun itibarına büyük önem vermekteyiz. Kulübümüz; hem saha içinde hem saha dışında şeffaflık, adalet ve spor ahlakı ilkeleriyle hareket etmeyi temel prensip edinmiştir" açıklaması yayınlandı.

Açıklama şu şekilde devam etti: "Bahsi geçen süreçte, adli ve idari makamların yürüteceği soruşturmaların adil, tarafsız ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde tamamlanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, gerek duyulduğu takdirde ilgili kurumlarla tam iş birliği içinde hareket edecek, süreci yakından ve titizlikle takip edecektir. Bu süreçte, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan tüm açıklamaların resmi kaynaklarımızdan takip edilmesini önemle rica ederiz. Sonuçlar kesinleşene kadar, sürece dahil olan tüm futbolcuların masumiyet karinesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

ERİŞ'İN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir Çoruhlu FK Teknik Direktörü Levent Eriş'in eşinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Kulüp, "Teknik direktörümüz Levent Eriş'in eşi Ahu Hanım'ın kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ahu Hanım'a ve teknik direktörümüz Levent Eriş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.