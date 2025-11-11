İzmir Çoruhlu FK'dan Bahis Soruşturması Açıklaması ve Teknik Direktörün Eşi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, futbolcularla ilgili başlatılan bahis soruşturması ve 6 oyuncularının tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi sonrası açıklama yaptı. Kulüpten, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, 1024 profesyonel futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edildiği bildirilmiştir. Yapılan incelemelerde, bu futbolcular arasında 6 sporcunun kulübümüzün profesyonel sözleşmeli futbolcuları arasında yer aldığı görülmüştür. İzmir Çoruhlu FK olarak, her zaman etik değerlere, dürüstlüğe ve Türk futbolunun itibarına büyük önem vermekteyiz. Kulübümüz; hem saha içinde hem saha dışında şeffaflık, adalet ve spor ahlakı ilkeleriyle hareket etmeyi temel prensip edinmiştir" açıklaması yayınlandı.

Açıklama şu şekilde devam etti: "Bahsi geçen süreçte, adli ve idari makamların yürüteceği soruşturmaların adil, tarafsız ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde tamamlanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, gerek duyulduğu takdirde ilgili kurumlarla tam iş birliği içinde hareket edecek, süreci yakından ve titizlikle takip edecektir. Bu süreçte, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan tüm açıklamaların resmi kaynaklarımızdan takip edilmesini önemle rica ederiz. Sonuçlar kesinleşene kadar, sürece dahil olan tüm futbolcuların masumiyet karinesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

ERİŞ'İN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir Çoruhlu FK Teknik Direktörü Levent Eriş'in eşinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Kulüp, "Teknik direktörümüz Levent Eriş'in eşi Ahu Hanım'ın kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ahu Hanım'a ve teknik direktörümüz Levent Eriş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.