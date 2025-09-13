İzmir Çoruhlu, Eskişehirspor'u Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir Çoruhlu, evinde Eskişehirspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Maçın tek golü 50. dakikada Recep Gül'den geldi. Eskişehirspor, son dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'nci hafta müsabakasında İzmir Çoruhlu, evinde Eskişehirspor'u tek golle mağlup edip ilk galibiyetini aldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Ev sahibi İzmir Çoruhlu, 50'nci dakikada Recep Gül'le öne geçti: 1-0. Eskişehirspor, 89'uncu dakikada Talha'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, maçı İzmir ekibi kazandı. Bu sonuçla Çoruhlu 3 puana yükseldi. İlk yenilgisini yaşayan Eskişehirspor da 3 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor