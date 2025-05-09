İzmir Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'ta Yenimahalle'yi Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8 etabı ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 36-33 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8 etabı ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, ağırladığı Yenimahalle Belediyespor'u 36-33 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-10 önde bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahadan galip ayrılarak seriyi 1-1'e getirdi.
Üçüncü karşılaşmayı kazanan taraf, ligi 7. sırada tamamlayacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor