İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası, 2 maçla başladı. Turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Olympiakos ve Panionios takımları yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğindeki 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası 2 maçla başladı.

Celal Atik Yüzme Havuzu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un iki ekiple yer aldığı turnuvada Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan temsilcileri Olympiakos ve Panionios yer alıyor.

Turnuvanın ilk gününün sabah seansında İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı, B Takımı'nı 22-6, Galatasaray da Panionios'u 22-3 yendi. Turnuvaya bugün saat 19.00'da İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı-Olympiakos, saat 20.30'da da Panionios-İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı maçlarıyla devam edilecek.