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İzmir Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Hasan Berk Kılınç Altın Madalya Kazandı

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Azerbaycan'da düzenlenen Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreşçisi Hasan Berk Kılınç, altın madalya kazanmayı başardı.

Azerbaycan'da düzenlenen Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreşçisi Hasan Berk Kılınç, altın madalya kazanmayı başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Hasan Berk Kılınç, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı. İzmirli Kılınç 82 kilogramda mindere çıkarken 18 ülkeden 220 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk turunda Rus rakibi Vadim Chernyshew'i yendi.

Kılınç yarı finalde ise Azerbaycanlı Aliyev Azad'la karşılaştı. Galibiyetle yoluna devam eden Kılınç altın madalya mücadelesinde İranlı rakibi Yasin Yazdi'yi yenerek kürsünün zirvesine çıkmayı başardı.

Bu önemli şampiyonadan altın madalya alarak döndüğü için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Hasan Berk Kılınç, "Rakiplerimin hepsini yenerek kürsünün zirvesine çıktım. Azerbaycan'da milli marşımızı büyük bir gururla okudum. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA / Spor

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