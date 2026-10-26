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İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Altekma yarın Halkbank'ı ağırlayacak

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İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Altekma yarın Halkbank'ı ağırlayacak
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EFELER Ligi'nde son maçında deplasmanda Ziraat Bankkart'a 3-2 yenilen Altekma, yarın saat 17.00'de İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Halkbank'ı konuk edecek. Biletleri 200 TL'den satışa çıkan İzmir temsilcisi, 2'de 2 yapan rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda Ziraat Bankkart'a 3-2 mağlup olan Altekma yarın hafta içi mesaisinde Halkbank'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak 3'üncü hafta mücadelesini Arzu Uzatöz, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Biletler 200 TL'den satışa sunuldu. Oynadığı 2 müsabakada 1 galibiyet, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 2'de 2 yapan rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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