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İzleyenler aksiyona doydu! Başakşehir ve Ümraniyespor kardeş payı yaptı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. 2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta golleri Aleksic ve Umut Nayir kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında iki İstanbul ekibi kozlarını paylaştı. Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı müthiş mücadele Aleksic ve Umut Nayir'in golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

İzleyenler aksiyona doydu! Başakşehir ve Ümraniyespor kardeş payı yaptı

Başakşehir, maçın 4. dakikasında Aleksic'in golüyle öne geçti. 7. dakikada Mahmut Tekdemir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekipte 45. dakikada Aleksic penaltıdan yararlanamadı.

İzleyenler aksiyona doydu! Başakşehir ve Ümraniyespor kardeş payı yaptı

60. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Topun başına geçen takımın golcüsü Umut Nayir, penaltıda hata yapmadı. Kalan dakikalarda başka gol sesi duyulmadı.

Ligin 17. sırasında yer alan Ümraniyespor, 27 puanla en dipte yer alıyor. Puanını 52'ye yükselten Başakşehir ise 5. sıraya yerleşti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Spor Haberler

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