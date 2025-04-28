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UEFA Gençlik Ligi'nde finalde karşılaştığı Barcelona U19'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor U19'un tek golünü atan Bican Tibukoğlu, son dakikalarda topu ağlara gönderdikten sonra gözyaşlarını tutamadı. O anlar kısa sürede viral oldu.

UEFA Gençlik Ligi final müsabakasında Trabzonspor, İspanya'nın Barcelona takımı ile karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan maçı 4-1'lik skorla kazanan Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.

FARKLI YENİLDİK

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 68. dakikalarda Diarra, 18. dakikada Cuenca ve 57. dakikada Alba kaydetti. Trabzonspor'un golünü bican kaydetti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bican Tibukoğlu attığı golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Tribünler "Bican" ve "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratlarında bulundu.

İzlerken kahrolduk! Final maçına damga vuran an
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıalperen84:

canınız sağolsun aslan parçaları

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Haber YorumlarıEko cCc:

bir Fenerbahçeli olarak göz yaşlarına kurban olayım diyorum

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Haber YorumlarıVatandaş:

hamsilerin gözyaşları, suda belli olmaz :..(

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Adamlar dunya karmasi gibi her ulkeden oyuncuyla cikti. Hepsi vatan evladi, basiniz dik dursun gencler. Final gorduk sayenizde. Kupa sart mi ? Bursasporlu olarak gurur duydum, uzulecek hic bir sey goremedim.

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