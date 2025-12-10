Haberler

İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, bu akşam 9 kritik maçla sona erecek. Birçok takım için 'tamam ya da devam' niteliği taşıyan karşılaşmalar nefes kesecek. Qarabağ, Ajax'ı mağlup ederse ilk 24'ü garantileyecek. Villarreal ve Kopenhag, son şanslarını kullanacak. Bilbao, lider PSG'yi ağırlayacak. Formda Leverkusen, Newcastle ile karşılaşacak. Dortmund, Bodo/Glimt'ı ağırlayacak. Arsenal, serisini sürdürmeye çalışacak. İşte tüm maçlar...

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 karşılaşma oynanacak.
  • Qarabağ, Ajax'ı mağlup etmesi halinde ilk 24'ü garantileyecek.
  • Real Madrid ile Manchester City arasındaki maç, her iki takım için de ilk 8 için hayati bir sınav olacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 kritik mücadeleyle tamamlanıyor. Birçok takım için 'tamam ya da devam' niteliği taşıyan karşılaşmalar nefesleri kesecek.

20.45 QARABAĞ – AJAX

Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olan Qarabağ, ilk 5 maçta topladığı 7 puanla dikkat çekti. Azerbaycan temsilcisi, puansız Ajax'ı mağlup etmesi halinde ilk 24'ü garantileyecek. Ajax ise yalnızca prestij için sahada olacak.

20.45 VILLARREAL – KOPENHAG

Son 3 maçını kaybeden ve sezona hayal kırıklığıyla devam eden Villarreal, Kopenhag karşısında kader maçına çıkıyor. Kopenhag ise son hafta Kairat galibiyetiyle umutlandı. İki takım için de son şans.

23.00 ATHLETIC BILBAO – PSG

Beklentilerin çok uzağında kalan ve yalnızca 4 puan toplayabilen Bilbao, lider Psg'yi ağırlıyor. Son şampiyon PSG ise 12 puanla grupta rahat olsa da sıralama için mücadele verecek.

23.00 LEVERKUSEN – NEWCASTLE

Formda Leverkusen, 5 maçta sadece bir kez yenildi ve 8 puana ulaştı. Newcastle ise son maçta Marsilya deplasmanında kaybettikten sonra çıkış arıyor. Her iki takım için de üst tur yarışında belirleyici bir müsabaka.

23.00 DORTMUND – BODO/GLIMT

İlk 8 yarışını sürdüren Dortmund, son 3 maçını kaybeden Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Ev sahibi, kazanması halinde üst sıralar için büyük avantaj elde edecek.

23.00 CLUB BRUGGE – ARSENAL

Turnuvanın tek kusursuz takımı Arsenal, Belçika'da serisini sürdürmek istiyor. 5 maçta 5 puan toplayan Brugge ise sahasında sürpriz arayacak.

23.00 JUVENTUS – PAFOS

6 puana sahip iki takımın buluşmasında Juventus, ilk 24 tehlikesi yaşamamak için 3 puanı hedefliyor. Pafos ise güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde.

23.00 REAL MADRID – MANCHESTER CITY

Gecenin en kritik eşleşmesi. Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso için tam anlamıyla bir kader maçı. Anfield dışında yenilgisi olmayan Madrid temsilcisi, Leverkusen'e kaybeden City'i ağırlayacak. Her iki takım da ilk 8 için hayati bir sınav verecek.

23.00 BENFICA – NAPOLI

İlk 4 maçını puansız kapatan Mourinho'nun Benfica'sı, Ajax galibiyetiyle nefes almıştı. Napoli ise son 2 haftada 4 puan toplayarak toparlandı ve ilk 24 yolunda avantaj sağladı.

