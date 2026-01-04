Haberler

İyilik yaptığına pişman oldu! Kenan Yıldız'ın verdiği karar ortalığı karıştırdı

Güncelleme:
Kenan Yıldız, takımı Juventus'un Lecce ile berabere kaldığı maçta kazanılan penaltı atışını Jonathan David'e bıraktı. David, penaltıyı değerlendiremezken, Kenan'ın penaltıyı golcü isme bırakması tepki çekti. Maçın ardından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti'den konuya ilişkin açıklama geldi.

  • Juventus'un Serie A 18. hafta maçında Lecce ile 1-1 berabere kaldı.
  • Kenan Yıldız, Juventus'un kazandığı penaltı atışını Jonathan David'e bıraktı ve David penaltıyı kaçırdı.
  • Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Locatelli ve Kenan Yıldız'ın da iyi penaltıcılar olduğunu belirtti.

Serie A 18. hafta maçında İtalyan devi Juventus, sahasında konuk ettiği rakibi Lecce ile 1-1 berabere kaldı.

KENAN YILDIZ PENALTIYI DAVID'E BIRAKTI, GOL OLMADI

Mücadeleye milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın yaptığı hareket damga vurdu. Kenan Yıldız, takımının kazandığı penaltı atışını kullanması için Jonathan David'e bıraktı. David, penaltıda kaleci Wladimiro Falcone'yi geçemedi.

''KENAN KULLANMALIYDI'' DENİLDİ

Mücadele sonrası Juventuslu taraftarlar, David'e büyük tepki gösterdi. Birçok taraftar, puan kaybedilen maç sonrası penaltının Kenan Yıldız tarafından kullanılması gerektiğini savundu. Taraftarlar, Kenan'ı bir daha penaltı atışında topu başkasına vermemesi konusunda uyardı.

"PENALTIYI SİZ ATMALIYDINIZ"

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, ''David çok iyi penaltı atan bir oyuncu. Topu kalenin ortasına göndermek istedi ama olmadı. Locatelli ve Kenan da aynı derecede iyi penaltıcılar. Ya başka biri kaçırsaydı? Bir dahaki sefere ben de müdahale ederim çünkü arada sırada karar vermeyi severim. Ama o an verdikleri kararı değiştirmek zor." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
