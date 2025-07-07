Ivan Rakitic Profesyonel Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı

Ivan Rakitic Profesyonel Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, 37 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kariyeri boyunca 887 maçta 125 gol atan Rakitic, birçok ünlü takımda da forma giydi.

Son olarak Hajduk Split'te forma giyen 37 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, profesfonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Dünyaca ünlü Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Profesyonel futbol kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlayan Ivan Rakitic, Schalke, Sevilla, Barcelona, Al Shabab takımlarında da forma giydi.

Kariyeri boyunca toplam 887 müsabakaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 125 gol atarken 141 kez de asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı

O artık başka bir sahnede! Alacağı ücret belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.