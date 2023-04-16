İtalyanlar yazdı! Jorge Jesus giderse Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Portekizli hocanın sarı-lacivertlilerle sözleşme yenilememesi durumunda Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'yu gündemine alacağını öne sürdü.

Ankaragücü maçı sonrası geleceğine ilişkin konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Seneye başkan burada olmazsa benim burada kalmam söz konusu olmaz." dedi. İtalyan basını ise Jesus'un ayrılması durumunda sarı-lacivertlilerin yeni hocasını işaret etti.

JESUS, SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'dan yüklü bir teklif aldı. Portekizli hocanın bu teklifi kabul etmesi durumunda ise sarı-lacivertliler tanıdık bir isme yönelecek.

FENERBAHÇE, PIRLO'YU GÜNDEMİNE ALACAK

Schira, Trabzonspor ile adı anılan Fatih Karagümrük'ün hocası Pirlo'nun, Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin gündemine geleceğini söyledi.