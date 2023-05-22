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İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo için 30 milyon euro

Spor Haberleri

Galatasaray, Milan'ın peşinde olduğu Nicolo Zaniolo için 30 milyon euro değer biçti. İtalyan basını, Milan'ın Galatasaray'la temasta olduğunu yazdı.

Ankaragücü maçını kazanması halinde Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer planlaması başladı. Öncelikle Icardi ve Rashica'nın bonservisini almayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'yu elden çıkarmak istiyor.

30 MİLYON EURO

İtalyan basınından La Gazzetta della Sport'un haberine göre; sezon sonunda İtalya'ya geri dönmek isteyen Nicolo Zaniolo'nun önceliği Milan. İtalyan ekibinin hedefi ise satın alma opsiyonu ile Zaniolo'yu kiralamak. Ancak Galatasaray, 30 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. 23 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olan Milan, orta yolu bulmak için uğraşacak.

İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray, Zaniolo'nun bonservisini belirledi

9 MAÇTA 3 GOL ATTI

Genç futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 3 golle oynadı. Yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilmeyi arzu eden Zaniolo, tekrar Serie A'da top koşturmak istiyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Nicolo Zaniolo İtalya Serie A Galatasaray Spor Haberler

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