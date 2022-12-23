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İtalyan ekibini yıkan sakatlık! Emirhan İlkhan koltuk değnekleriyle ayrıldı

Spor Haberleri

İtalyan ekibini yıkan sakatlık! Emirhan İlkhan koltuk değnekleriyle ayrıldı

İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Emirhan, hazırlık karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Koltuk değnekleriyle stattan çıkan Emirhan'ın ayağında kırık olmasından korkuluyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen, sezon başında Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler yolunda gitmiyor. Dünya Kupası arasını iyi değerlendiren Emirhan, hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.

İtalyan ekibini yıkan sakatlık! Emirhan İlkhan koltuk değnekleriyle ayrıldı

HAZIRLIK MAÇINDA SAKATLANDI

Dünya Kupası için lige verilen arada Cremonese ile oynanan hazırlık maçında Emirhan, ağır bir sakatlık yaşadı. Sakatlanan genç yıldız, maçın koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.

İtalyan ekibini yıkan sakatlık! Emirhan İlkhan koltuk değnekleriyle ayrıldı

KIRIK ŞÜPHESİ

Sağ ayak bileğinden sakatlanan Emirhan'ın ayağında kırık olmasından korkuluyor. Genç oyuncu çıktığı bir hava topunda yere yuvarlığında acı bir çığlık attı. Torino'nun Emirhan'ın sağlık durumuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Emirhan İlkhan Beşiktaş Torino Spor Haberler

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