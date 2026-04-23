İtalya Bakanı: Trump temsilcisinin Dünya Kupası önerisi uygunsuz

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli bir temsilcisinin gündeme getirdiği 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılması önerisini "uygunsuz" olarak nitelediği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bakan Abodi, cumhurbaşkanlığı sarayındaki bir etkinlikte gazetecilerin, Trump'ın özel temsilcilerinden olan İtalyan asıllı Paolo Zampolli'nin, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kupaya kısa süre önce eleme turlarında veda eden İtalya'yı önermesine ilişkin sorularına yanıt verdi.

Abodi, "İtalya'nın Dünya Kupası'na sonradan alınması mı? Bu uygun değil, turnuvaya sahada hak edip kazanarak, katılırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Abodi, Dünya Kupası'nı düzenleyen FIFA'nın böyle bir eyleminin "sadece imkansız" değil aynı zamanda "uygunsuz" olduğunu da vurguladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart'ta deplasmanda Bosna Hersek'e elenen ve dolayısıyla üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na gidemeyerek büyük şok yaşayan İtalya'da, Zampolli'nin önerisi yankı uyandırmıştı.