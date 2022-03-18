İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu netleşti! Balotelli davet almadı
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Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'yla karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Daha önce hazırlık kampında 32 futbolculuk liste içerisinde kendisine yer bulan Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, aday kadroya çağrılmadı.
Adana Demirspor'la bu sezon adeta küllerinden doğan Mario Balotelli'ye İtalya Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.
HAZIRLIK KAMPINA DAVET EDİLMİŞTİ
Daha önce Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'nın 32 kişilik hazırlık kampına davet edilen Mario Balotelli, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Kuzey Makedonya maçının kadrosuna dahil edilmedi.
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