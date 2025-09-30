İtalya Milli Basketbol Takımı'nın Yeni Başantrenörü Luca Banchi Oldu
İtalya Basketbol Federasyonu, 60 yaşındaki Luca Banchi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Banchi, daha önce Anadolu Efes'i çalıştırmıştı.
İtalya Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Luca Banchi getirildi.
İtalya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kariyerinde Anadolu Efes'i de çalıştıran Banchi'nin Türkiye serüveni kısa sürmüş, 7 Ocak'ta göreve başlayıp 15 Haziran'da kulüple yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor