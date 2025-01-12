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İtalya, Kenan Yıldız'ın derbide yaptıklarını konuşuyor

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İtalya Serie A'nın 20. haftasındaki derbide Torino ile 1-1 berabere kalan Juventus'un tek golünü atan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı harika golle ve sergilediği performansla İtalya'da manşetleri süsledi. İtalyanlar, Kenan'ın maça damga vuran golü için hem Alessandro Del Piero hem de Cristiano Ronaldo benzetmeleri yaptı.

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanan derbide Torino ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Juve'nin golünü atan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın başarılı performansı İtalyan basınından manşetleri süsledi.

"REPERTUVARINDAN BİR KLASİK SUNDU"

Tuttosport, Kenan'ın ilk yarıdaki derbide de Torino filelerini havalandırdığını hatırlatarak, "8. dakikada attığı golle ilk maçta kaldığı yerden devam etti. Bu kez repertuvarından bir bir klasik sundu: Top sürme ve şut. Kaleci Milikovic Savic yerden direğin dibine giden şutu yakalamaya çalıştı ancak başaramadı. İkinci yarıda da gole yaklaştı. Ceza sahası dışından bu kez sağ ayağıyla havadan şutu üstten dışarı gitti" ifadelerini kullandı.

"DEL PIERO BENZERİ BİR GOL"

Tuttomercatoweb'de ise Kenan Yıldız'ın derbi sınavını çok iyi geçtiği belirtildi. "Juventus, Torino karşısında puan kaybetse bile Türk futbolcu 'Del Piero benzeri' bir golle elinden gelenin en iyisini gösterdi." yorumu yapıldı.

"BUNU EN SON RONALDO YAPIYORDU"

Haberde, milli futbolcunun rakiplerini çalımlayarak attığı gol için, "Sağ, sol ve top kalenin dibinde. Bunu en son Cristiano Ronaldo yapıyordu." sözlerine yer verildi. Kenan Yıldız, Cristiano Ronaldo'dan sonra aynı sezon içinde Torino'ya iki maçta da gol atan ilk Juventuslu futbolcu oldu.

"ÇİRKİN BİR KADININ BOYNUNDAKİ ELMAS GİBİYDİ"

La Gazzetta dello Sport, Kenan'ın iki derbide iki gol atmasının yanı sıra performansıyla da göz doldurduğunu belirtti ve "Attığı golden çok daha fazlasını yaptı. Çirkin bir kadının boynundaki elmas gibiydi" ifadelerini kullandı.

İtalya, Kenan Yıldız'ın derbide yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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