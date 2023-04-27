İtalyan futbolu çalkalanıyor! Milli yıldız Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti

Yaz döneminde transferine izin verilmeyen Merih Demiral ile teknik direktör Gian Piero Gasperini arasında ipler koptu. Milli futbolcu, Gasperini ile kavga etti. Kavganın sebebi henüz tam bilinmezken, Teknik Direktör Gasperini'nin başka futbolcularla da arasının kötü olduğu ortaya çıktı.

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, ülkenin gündemine oturdu. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre Merih Demiral ile Atalanta'nın İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini kavga etti. Kavganın sebebi henüz tam bilinmezken yaz transfer döneminde başka bir İtalyan devi olan Hakan Çalhanoğlu'nu da transfer eden Inter formu yükselen Merih Demiral'ı da kadrosuna katmak istemişti.

TRANSFERİ ENGELLEDİ

Bunun üzerine milli futbolcu da Atalanta yönetimine ayrılmak istediğini bildirmiş ancak Gasperini devreye girerek Merih Demiral'ın Milano ekibine transferini engellemişti.

TAKIMLA ARASI KÖTÜ

Gasperi'nin Atalanta'da başka futbolcularla da arasının kötü olduğu, kulüp yönetiminin hocanın akıbeti üzerinde tartışma yaşadığı belirtildi. Milli futbolcu Merih'in de önümüzdeki sezon Atalanta'da oynama ihtimali zayıf görülüyor.