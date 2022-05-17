İtalya'da yılın transferi! Juventus'un yıldızı gözyaşlarıyla Inter'e gidiyor - Haberler

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İtalya'da yılın transferi! Juventus'un yıldızı gözyaşlarıyla Inter'e gidiyor

Haberler.com - Spor
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Paulo Dybala, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Inter ile adı anılan yıldız futbolcunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Arjantinli oyuncu, Serie A'da kendi sahasında Lazio ile oynadıkları 2-2 biten mücadelenin ardından Juventus taraftarına gözyaşlarıyla veda etti. Juventus - Lazio maçının bitimiyle takım arkadaşları tarafından eller üstünde havaya kaldırılan futbolcunun, adeta gözyaşları sel oldu. Üzüntüsü gözlerden kaçmayan yıldız futbolcunun Juventus macerası da böylece sona ermiş oldu.

İtalya'da yılın transferi! Juventus'un yıldızı gözyaşlarıyla Inter'e gidiyor

INTER İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Adı Milano ekibi ile anılan Dybala, La Gazetta della Sport'un haberine göre, Inter ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Her sezon için 6 milyon euro maaş alacak olan Arjantinli tecrübeli oyuncu, resmi sözleşme için gün sayıyor.

DYBALA'NIN JUVENTUS KARNESİ

Yıldız futbolcu bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda, 38 maçta 15 gol 6 asist ile 21 gole doğrudan katkıda bulundu. Toplamda Juventus kariyerinde 292 maça çıkan Dybala, 115 kez ağları havalandırdı.

Haberler.com - Spor

Paulo Dybala, Juventus, Transfer, Serie A, Spor, Haberler

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