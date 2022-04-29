İSTİNAF, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

İSTİNAF, FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" davasında yerel mahkemenin verdiği değişen oranlardaki hapis cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 27'nci Ceza Dairesi, FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle yerel mahkemece değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılan sanıklara verilen kararı inceledi. Daire, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile yardımcısı Ahmet Kalender, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ve soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık'ın da aralarında bulunduğu 88 sanıklı davada, yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı.

Soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık ise "Silahlı terör örgütüne üye olma", 91'kez "İftira" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, 35 sanık hakkında beraat ya da karar verilmesine yer olmadığı kararına hükmetmişti. Geri kalan 43 sanığın da değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.