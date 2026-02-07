İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de 9 Kasım'dan sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 12'ye çıkardı.
- Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
- Fatih Karagümrük, 9 Kasım'dan sonra ligde ilk kez galibiyet aldı.
- Fatih Karagümrük'ün golü 5. dakikada Serginho tarafından atıldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretini sona erdirdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbul temsilcisi, 9 Kasım'dan bu yana ligde ilk kez üç puan sevinci yaşadı.
ERKEN GOL YETTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 5. dakikada Serginho'nun attığı golle öne geçti. Maçın kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMU VE SONRAKİ HAFTA
Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 12'ye yükseltti. Üç maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.