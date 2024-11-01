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İşte Sergio Ramos'un yeni takımı

İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
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Sevilla'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve adı Süper Lig devleriyle anılsa da boşta kalan Sergio Ramos, Boca Juniors ile görüşüyor. Arjantin ekibi, İspanyol kulübünden geçen sezon 11 milyon euro kazanan Ramos'a yıllık 5 milyon euro teklif etti.

İspanyol ekibi Sevilla'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan ve yaz transfer döneminde adı sık sık Süper Lig devleriyle de anılan tecrübeli stoper Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor.

BOCA İLE MASADA

Relevo'da yer alan habere göre; Bonservisi elinde olan Ramos, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors ile görüşüyor. İspanyol savunma oyuncusunun Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ve kulübün teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Fernando Gago ile temas halinde olduğu kaydedildi.

5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Söz konusu haberde Ramos'un son kulübü Sevilla'dan yıllık 11 milyon euro aldığı, Boca'nın ise 38 yaşındaki savunmacıya şu anda 5 milyon euro yıllık ücret ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve efsaneler arasına adını yazdıran Sergio Ramos, 2023-2024 sezonunda Sevilla formasıyla 37 maçta sahaya çıktı. Ramos, bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

ölüsü para ediyor

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