İstatistikleri alt üst ettiler! Süper Lig oyuncuları Dünya Kupası'nda kaliteyi arşa çıkardı

Süper Lig'de forma giyen futbolcular 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Yarı finale geçilen Dünya Kupası'nda en çok gol katkısı veren ligler listelendi. Spor Toto Süper Lig de elit 8 ligin arasında yer almayı başardı.

Yarı finale geçilen 2022 Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncuların ligleri listelendi. 35 golle zirvede bulunan Premier Lig'i oyuncularını, 20 golle Fransa Ligue 1 oyuncuları takip etti. Üçüncü sırada ise 18 golle La Liga forması giyen futbolcular yer aldı.

SÜPER LİG, İTALYA'YI TAKİP EDİYOR

Listenin dördüncü sırasındaki Bundesliga'dan 14 futbolcu gol kaydetti. İtalya Serie A ligi ise 12 golle 5. sırada yer aldı. Süper Lig ise 9 golle İtalya Serie A'yı takip etti.

KIYASLANDIĞIMIZ LİGLER GERİDE KALDI

Türkiye'nin daha çok kıyasa tutulduğu Portekiz ve Hollanda ligleri ise gerimizde kaldı. Portekiz liginden 7, Hollanda liginden ise 7 gol katkısı geldi.

Dünya Kupası'nda gol katkısı veren Süper Lig futbolcuları ise şöyle: