İstatistikleri alt üst ettiler! Süper Lig oyuncuları Dünya Kupası'nda kaliteyi arşa çıkardı
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Süper Lig'de forma giyen futbolcular 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Yarı finale geçilen Dünya Kupası'nda en çok gol katkısı veren ligler listelendi. Spor Toto Süper Lig de elit 8 ligin arasında yer almayı başardı.
Yarı finale geçilen 2022 Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncuların ligleri listelendi. 35 golle zirvede bulunan Premier Lig'i oyuncularını, 20 golle Fransa Ligue 1 oyuncuları takip etti. Üçüncü sırada ise 18 golle La Liga forması giyen futbolcular yer aldı.
SÜPER LİG, İTALYA'YI TAKİP EDİYOR
Listenin dördüncü sırasındaki Bundesliga'dan 14 futbolcu gol kaydetti. İtalya Serie A ligi ise 12 golle 5. sırada yer aldı. Süper Lig ise 9 golle İtalya Serie A'yı takip etti.
KIYASLANDIĞIMIZ LİGLER GERİDE KALDI
Türkiye'nin daha çok kıyasa tutulduğu Portekiz ve Hollanda ligleri ise gerimizde kaldı. Portekiz liginden 7, Hollanda liginden ise 7 gol katkısı geldi.
Dünya Kupası'nda gol katkısı veren Süper Lig futbolcuları ise şöyle:
- Fenerbahçe - Valencia - 3 Gol
- Beşiktaş - Weghorst - 2 Gol
- Beşiktaş - Saïss - 1 Gol
- Fenerbahçe - Batshuayi - 1 Gol
- Alanyaspor - Diédhiou - 1 Gol
- Alanyaspor - Wright - 1 Gol