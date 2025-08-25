İstanbulspor ve Manisa FK 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, Manisa FK ile karşılaştı. Maçta goller 16. dakikada Yusuf Ali Özer ve 45+1. dakikada Muhammed Enes Kiprit'ten geldi. Maç 1-1 sona erdi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar
İstanbulspor : İsa Doğan, Yunus Bahadır, Ologo, Ali Şahin Yılmaz, Duhan Aksu, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 89 İzzet Erdal), Sambissa (Dk. 84 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 84 Krstovski), Mustafa Sol (Dk. 69 İsa Dayaklı)
Manisa FK: Vedat Karakuş (Dk. 46 Samet Karabatak), Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ada İbik, Ayberk Karapo, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 90+4 Yunus Yüce), Cissokho, Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Lindseth (Dk. 85 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit, Diony (Dk. 90+4 Herelle)
Goller: Dk. 16 Yusuf Ali Özer ( İstanbulspor ), Dk. 45+1 Muhammed Enes Kiprit ( Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 32 Loshaj ( İstanbulspor )
