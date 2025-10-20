Haberler

İstanbulspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Bacuna ve Emrecan Uzunhan'dan geldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney, Fatih Tultak (Dk. 46 Ologo), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas (Dk. 77 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 66 İsa Dayaklı), Cham (Dk. 60 Mustafa Sol), Emir Kaan Gültekin

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Ndongala (Dk. 60 Samake), Mulumba, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Tanque (Dk. 86 Tolga Kalender)

Goller: Dk. 39 Bacuna (Bandırmaspor), Dk. 45 Emrecan Uzunhan ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 28 Mulumba, Dk. 45+5 Ndongala (Bandırmaspor), Dk. 28 Loshaj ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 15'e, İstanbulspor ise 12'ye yükseltti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
