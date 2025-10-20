İstanbulspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Bacuna ve Emrecan Uzunhan'dan geldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör
İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney, Fatih Tultak (Dk. 46 Ologo), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas (Dk. 77 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 66 İsa Dayaklı), Cham (Dk. 60 Mustafa Sol), Emir Kaan Gültekin
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Ndongala (Dk. 60 Samake), Mulumba, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Tanque (Dk. 86 Tolga Kalender)
Goller: Dk. 39 Bacuna (Bandırmaspor), Dk. 45 Emrecan Uzunhan ( İstanbulspor )
Sarı kartlar: Dk. 28 Mulumba, Dk. 45+5 Ndongala (Bandırmaspor), Dk. 28 Loshaj ( İstanbulspor )
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 15'e, İstanbulspor ise 12'ye yükseltti.