İlyas Öztürk: "Oyunun bütününde iyiydik fakat oyunun parçalarında zaman zaman hatalar yaptık"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Vanspor FK mağlubiyeti sonrası, "Oyunun bütününde iyiydik fakat oyunun parçalarında zaman zaman hatalar yaptık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Vanspor FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "İki denk takımın mücadelesiydi demek istiyorum. Ama tabii ki rakibimiz daha kaliteli oyunculara da sahipti. İlk yarı golü erken bulduk. Reaksiyon göstererek beraberliği yakaladık. İkinci yarıda kalemizde ikinci golü erken görünce o bölümde biraz bocaladık. Fakat toparlandıktan sonra oyunun bütününde aslında iyiydik fakat oyunun parçalarında zaman zaman hatalar yaptık. Onlardan bir tanesinde de kalemizde üçüncü golü gördük. Bundan sonra önümüze bakacağız. Devrenin son maçında Adana Demirspor'u yenerek en azından kırmızı bölgeden uzak kalacak şekilde ilk devreyi bitirmek istiyoruz. Sakat ve eksik olan oyuncularımızın da hazır olmasıyla birlikte ikinci devreye iyi bir giriş yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.