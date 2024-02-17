İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: 'Kümeye gidiyoruz ama çok klas bir kulüp olarak gidiyoruz'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bitexen Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından küme düşmemek için direnç ortaya koyduklarını söyledi.

Korkmaz, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye iyi stratejiyle başladıklarını belirten Korkmaz, arka arkaya yedikleri iki gole rağmen ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdiklerini vurguladı.

Korkmaz, maçta lehlerine olan iki penaltı pozisyonundan sadece birinin verildiğini öne sürerek, Ali Yaşar'ın ambulansta oksijen tüpüne bağlandığı pozisyona faul verilmediğini söyledi.

Genç oyunculara şans verdiklerini de anlatan Korkmaz, bugün Antalya'da forma giyen Eren Arda Şan'ın 2006 doğumlu ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktığına dikkati çekti.

Tribünlerdeki "İstanbulspor kümeye" sloganlarına değinen Korkmaz, "Biz direnç koydukça ortaya bu sloganı son birkaç maçtır da duyuyoruz. İstanbulspor'un teknik direktörü olarak ben söyleyeyim, başka taraftarların, başka insanların bağırmasına gerek yok. Evet, biz belki kümeye gidiyoruz ama çok klas adamlar olarak gidiyoruz. Çok klas bir kulüp olarak gidiyoruz. Üreterek, Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.