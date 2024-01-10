İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: 'Beraberlik takım için bir moral oldu'
İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Adana Demirspor maçının ardından yapılan basın toplantısında beraberliğin takım için moral olduğunu belirtti.
İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnandım 2-2 olacağına, beraberlik takım için bir moral oldu" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "İyi pozisyonlar yakaladık ama atamadık. Geçtiğimiz maçlar gibi sonra golü yedik. 2-0'dan sonra dönüşe ben de inanmadım. Aslında takımın gene dağılacağını düşündüm. Geri dönüşümüz mükemmel oldu. 2-1'i bulduk. Ondan sonra tabii ki kendim de inandım 2-2 olacağına. Beraberlik takım için bir moral oldu. Takımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA