Alanyaspor'u 2 golle geçen İstanbulspor, seriye bağladı
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Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup oldu. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbul ekibi üst üste 2. maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.
İstanbulspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Valon Ethemi ve 77. dakikada Emir Kaan Gültekin attı. Akdeniz ekibinin tek golü ise 71. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.
İSTANBULSPOR SERİ YAPTI
Bu sonucun ardından İstanbulspor, ligde arka arkaya 2. galibiyetini aldı ve 21 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Alanyaspor, 25 puanda kaldı.
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